x
11 ноября 2024
|
последняя новость: 17:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2024
|
11 ноября 2024
|
последняя новость: 17:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Эрдоган обвинил мусульманские страны в неспособности противостоять Израилю и Западу

время публикации: 11 ноября 2024 г., 16:32 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 16:38
Эрдоган обвинил мусульманские страны в неспособности противостоять Израилю и Западу
AP Photo/Khalil Hamra

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 11 ноября в Эр-Рияде на внеочередном саммите стран – участниц Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, обвинил мусульманские станы в бездействии, когда речь идет о противостоянии Израилю и странам Запада.

"Неспособность мусульманских стран должным образом отреагировать, в то время как горстка западных стран оказывает всевозможную поддержку Израилю, привела к нынешней ситуации", – заявил Эрдоган (цитируется по РИА Новости).

По словам Эрдогана, Турция готова к реализации предложений, которые "заставят почувствовать" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, что оккупация палестинских территорий "обходится ему дорого".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 октября 2024

Эрдоган выразил "соболезнование Ирану, ставшему объектом израильской агрессии"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 октября 2024

Эрдоган призвал к "эмбарго ООН на поставки оружия Израилю"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 октября 2024

РИА Новости: Эрдоган ждет от России "эффективных мер против угрозы Израиля в отношении Сирии"