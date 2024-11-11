Эрдоган обвинил мусульманские страны в неспособности противостоять Израилю и Западу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 11 ноября в Эр-Рияде на внеочередном саммите стран – участниц Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, обвинил мусульманские станы в бездействии, когда речь идет о противостоянии Израилю и странам Запада.

"Неспособность мусульманских стран должным образом отреагировать, в то время как горстка западных стран оказывает всевозможную поддержку Израилю, привела к нынешней ситуации", – заявил Эрдоган (цитируется по РИА Новости).

По словам Эрдогана, Турция готова к реализации предложений, которые "заставят почувствовать" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, что оккупация палестинских территорий "обходится ему дорого".