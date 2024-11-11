x
11 ноября 2024
|
последняя новость: 07:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2024
|
11 ноября 2024
|
последняя новость: 07:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Масира": ВВС США и Великобритании вновь атаковали объекты хуситов в Йемене

время публикации: 11 ноября 2024 г., 05:02 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 06:05
"Аль-Масира": ВВС США и Великобритании вновь атаковали объекты хуситов в Йемене
AP

Йеменский канал "Аль-Масира", аффилированный с исламистской террористической организацией "Ансар Аллах", сообщает, что в ночь на 11 ноября ВВС США и Великобритании атаковали цели в провинциях Имран и Саада.

Судя по имеющимся данным, были атакованы семь целей.

Вторую ночь подряд хуситы сообщают об ударах западной коалиции по целям в Йемене.

В ночь на 10 ноября ВВС США и Великобритании атаковали четыре цели в Джарбане (район Санхана) и в Аль-Хафе (район Саны).

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 ноября 2024

Хуситы: ВВС США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене