"Аль-Масира": ВВС США и Великобритании вновь атаковали объекты хуситов в Йемене

Йеменский канал "Аль-Масира", аффилированный с исламистской террористической организацией "Ансар Аллах", сообщает, что в ночь на 11 ноября ВВС США и Великобритании атаковали цели в провинциях Имран и Саада.

Судя по имеющимся данным, были атакованы семь целей.

Вторую ночь подряд хуситы сообщают об ударах западной коалиции по целям в Йемене.

В ночь на 10 ноября ВВС США и Великобритании атаковали четыре цели в Джарбане (район Санхана) и в Аль-Хафе (район Саны).