В Ливане ликвидирован командир "Хизбаллы", который был главным военным советником хуситов

"Хизбалла" подтвердила гибель в Ливане одного из своих командиров Аделя Ахмара. Судя по имеющимся данным, он был убиты в результате удара ВВС ЦАХАЛа.

Ахмар был высокопоставленным командиром "Хизбаллы". До недавнего времени он являлся главным военным советником йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).