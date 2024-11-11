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Ближний Восток

В Ливане ликвидирован командир "Хизбаллы", который был главным военным советником хуситов

время публикации: 11 ноября 2024 г., 02:18 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 05:24
В Ливане ликвидирован командир "Хизбаллы", который был главным военным советником хуситов
"Хизбалла"

"Хизбалла" подтвердила гибель в Ливане одного из своих командиров Аделя Ахмара. Судя по имеющимся данным, он был убиты в результате удара ВВС ЦАХАЛа.

Ахмар был высокопоставленным командиром "Хизбаллы". До недавнего времени он являлся главным военным советником йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Ближний Восток
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