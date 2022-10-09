Началась финальная фаза испытаний газодобывающей платформы на месторождении "Кариш"

Компания Energean сообщила, что начала завершающую фаза испытаний газодобывающей платформы на месторождении "Кариш", расположенной около морской границы с Ливаном.

В рамках испытаний газ начали перекачивать от буровой установки к берегу.

Испытания планировалось начать раньше, но они откладывались из-за логистических проблем. Израильские власти подчеркивали, что перенос испытаний не был связан с вопросами безопасности или ходом переговоров с Ливаном.

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Израиль через американского посредника Амоса Хохштейна поставил правительство Ливана в известность о начале испытаний. По просьбе израильской стороны Хохштейн, как сообщает Барак Равид со ссылкой на высокопоставленные источники, передал Бейруту, что речь идет пока только об испытаниях, а не о начале добычи газа.

Это подчёркивается, поскольку лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла ранее заявлял, что начнет военные действия против Израиля, если добыча газа начнется до заключения соглашения о морских границах между странами.

На этом фоне Ганц приказал ЦАХАЛу повысить уровень готовности на случай обострения ситуации.

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Ранее ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", опубликовало анонимный комментарий высокопоставленного чиновника в руководстве Ливана, о том, что Бейрут не намерен уступать в вопросе о морских границах с Израилем. Согласно этому источнику, американскому посреднику Амосу Хохштейну было заявлено, что руководство Ливана продолжит настаивать на своих поправках к проекту соглашения.

Газета "Аль-Ахбар" писала, что ливанское руководство выразило несогласие с несколькими пунктами предложенного администрацией США соглашения о демаркации морской границы с Израилем. Прежде всего, официальный Бейрут выступает против создания морской зоны безопасности, которая будет находиться под израильским контролем. Он отказывается признавать так называемую "линию буев" – морскую границу, в одностороннем порядке установленную Израилем в 2000 году. Во-вторых, Ливан требует, чтобы из соглашения были исключены упоминания о необходимости демаркации сухопутной границы. Подчеркивается, что ливанское руководство готово к диалогу об этом с ООН, но не к переговорам с Израилем. В-третьих, Бейрут считает недопустимой увязку между заключением соглашения и началом разработки месторождения "Кана" французской компанией TotalEnergies. Работы не должны зависеть от желания врага начать добычу на месторождении "Кариш"", – говорилось в публикации. Четвертое требование – категорический отказ от совместной с Израилем церемонии подписания в Накуре, за проведение которой выступают Израиль и США. Документ будет подписан ливанской стороной, а затем через представителя ООН передан для подписания израильской, находящейся в другом помещении. Кроме того, Ливан требовал заменить в договоре упоминание американских санкций на международные санкции.

6 октября военно-политический кабинет правительства Израиля уполномочил премьер-министра Яира Лапида, сменного премьер-министра Нафтали Беннета и министра обороны Бени Ганца принимать решения в случае обострения ситуации в сфере безопасности на северной границе страны. В ходе трехчасового заседания кабинета все участники обсуждения согласились, что исходная версия проекта договора, до ливанских поправок, отвечает интересам Израиля, и ее следует продвигать.

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В ответ на вопрос министра внутренних дел Айелет Шакед юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщила, что для вступления договора в силу он должен быть утвержден на заседании правительства, а затем представлен Кнессету. Решение, должен ли Кнессет утверждать договор, или же достаточно представить его для ознакомления, остается за правительством.

Согласно плану, кабинет должен был рассмотреть проект договора об установлении морской границы с Ливаном, однако еще до начала заседания стало известно, что Лапид приказал переговорной группе отклонить поправки к проекту договора, выдвинутые ливанской стороной.

В Израиле подчеркнули, что предупредили американского посредника, что попытка Ливана внести существенные поправки в проект договора после его утверждения Израилем приведут к срыву переговоров.

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Глава израильской службы внешней разведки "Мосад" Давид Барнеа на заседании правительства, проходившего в четверг, 6 октября, говорил о том, что лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, скорее всего, пойдет на военные провокации против Израиля, если не будет достигнуто соглашение о морских границах с Ливаном, сообщает политический обозреватель Ynet Итамар Айхнер. По словам Барнеа, Насралла будет вынужден отвечать перед ливанцами за свои заявления о том, что он не позволит Израилю добывать "ливанский газ". Поэтому хотя бы "символические" атаки со стороны "Хизбаллы" будут, считает глава "Мосада". В то же время, Барнеа отмечает, что Насралла не заинтересован в эскалации военного конфликта с Израилем и предпочел бы, чтобы соглашение было достигнуто.