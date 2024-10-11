"Аль-Джарида": заместитель командующего силами "Кудс" временно возглавит "Хизбаллу"

Кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на свой источник в "Корпусе стражей исламской революции" сообщила, что бригадный генерал Махмуд Реза Фалахзаде, заместитель командующего силами "Кудс", назначен временным "командующим" "Хизбаллой".

По словам источника издание, об этом назначении распорядился верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Фалахзаде будет возглавлять "Хизбаллу" до назначения нового генерального секретаря организации.