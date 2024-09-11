Президент Ирана предложил отменить границы между мусульманскими странами – для борьбы с сионизмом
время публикации: 11 сентября 2024 г., 16:53 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 17:05
Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан провел в Багдаде переговоры со своим иракским коллегой Абдул Латифом Рашидом. Ирак – первая страна, которую посетил Пезешкиан после вступления в должность.
Как сообщает агентство Tasnim, иранский президент предложил создать союз мусульманских государств. Упомянув о примере европейского союза, политик заявил, что и в этом союзе государственные границы должны быть упразднены.
По его словам, единство мусульманских стран поможет нейтрализовать санкции. Еще одним аргументом в пользу формирования союза Пезешкиан назвал необходимость уничтожения "сионистского терроризма".