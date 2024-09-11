На Ближний Восток направлена еще одна американская атомная подлодка

Пресс-служба министерства обороны США сообщила о прибытии на Ближний Восток атомной подводной лодки Georgia, оснащенной крылатыми ракетами. Приказ о ее выдвижении в оперативную зону Центрального командования отдал министр обороны Ллойд Остин.

В регионе также находятся две ударные авианосные группы во главе с авианосцами Abraham Lincoln и Theodore Roosevelt. Цель концентрации сил – предотвратить возможный удар Ирана и его сателлитов по Израилю, а если потребуется – помочь в отражении этого удара.

В настоящий момент в оперативной зоне Центрального командования сосредоточено около 40000 американских военнослужащих – на 10000 больше, чем обычно. В регион направлены дополнительные системы ПРО, боевые самолеты и ракетные эсминцы.