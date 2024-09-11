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Ближний Восток

На Ближний Восток направлена еще одна американская атомная подлодка

время публикации: 11 сентября 2024 г., 11:45 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 11:48
На Ближний Восток направлена еще одна американская атомная подлодка
Mass Communication Specialist 2nd Class Indra Beaufort/U.S. Navy via AP

Пресс-служба министерства обороны США сообщила о прибытии на Ближний Восток атомной подводной лодки Georgia, оснащенной крылатыми ракетами. Приказ о ее выдвижении в оперативную зону Центрального командования отдал министр обороны Ллойд Остин.

В регионе также находятся две ударные авианосные группы во главе с авианосцами Abraham Lincoln и Theodore Roosevelt. Цель концентрации сил – предотвратить возможный удар Ирана и его сателлитов по Израилю, а если потребуется – помочь в отражении этого удара.

В настоящий момент в оперативной зоне Центрального командования сосредоточено около 40000 американских военнослужащих – на 10000 больше, чем обычно. В регион направлены дополнительные системы ПРО, боевые самолеты и ракетные эсминцы.

Ближний Восток
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