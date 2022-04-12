Взрыв в молодежном центре в окрестностях Сидона, есть пострадавшие
По меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения при взрыве в молодежном центре шиитского движения "Амаль" в пригороде Сидона на юге Ливана. Строение полностью уничтожено, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
От взрыва пострадала и расположенная рядом мэрия городка Бенафуль. На месте действуют спасатели, которым помогают военные. Пострадавшие доставлены в больницу "Аль-Раи" в Сидоне. Согласно предварительной информации, речь не идет о теракте.
10 декабря 2021 года произошел взрыв в лагере палестинских беженцев Бурдж аль-Шамали в Тире. Тогда пострадали более десяти человек. Было установлено, что источником стал тайник с оружием и взрывчаткой террористической группировки ХАМАС.
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