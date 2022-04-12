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NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 апреля 2022 г., 07:55

Взрыв в молодежном центре в окрестностях Сидона, есть пострадавшие

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Взрыв в молодежном центре в окрестностях Сидона, есть пострадавшие

По меньшей мере один человек погиб и семеро получили ранения при взрыве в молодежном центре шиитского движения "Амаль" в пригороде Сидона на юге Ливана. Строение полностью уничтожено, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

От взрыва пострадала и расположенная рядом мэрия городка Бенафуль. На месте действуют спасатели, которым помогают военные. Пострадавшие доставлены в больницу "Аль-Раи" в Сидоне. Согласно предварительной информации, речь не идет о теракте.

10 декабря 2021 года произошел взрыв в лагере палестинских беженцев Бурдж аль-Шамали в Тире. Тогда пострадали более десяти человек. Было установлено, что источником стал тайник с оружием и взрывчаткой террористической группировки ХАМАС.


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