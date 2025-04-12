В Оман для непрямых переговоров прибыли делегации США и Ирана

В Оман для неприямых переговоров прибыли делегации США и Ирана.

Как сообщается, иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Ранее на странице Аракчи в соцсети X было опубликовано сообщение: "Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки".

Делегации от двух стран будут находиться в разных комнатах, а дипломаты Омана будут передавать их сообщения. При этом иранские чиновники отметили, что Тегеран согласится на прямые переговоры в том случае, если раунд в Омане завершится успешно.