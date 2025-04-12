После встречи с Путиным спецпосланник президента США прибыл в Оман

Самолет Gulfstream G650ER, на котором перемещается Стивен Виткофф, спецпосланник президента США Дональда Трампа, прибыл из Санкт-Петербурга в Оман.

Ожидается, что в Омане пройдут ирано-американские переговоры. В переговорах примут участие глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф. МИД Ирана подчеркивал, что переговоры будут непрямыми.

Ранее Виткофф встречался в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным. Их беседа в Президентской библиотеке продолжалась почти четыре с половиной часа, передает "Интерфакс".

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, главной темой встречи были "различные аспекты украинского урегулирования".