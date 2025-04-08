МИД Ирана подтвердил скорое начало переговоров с американцами, подчеркнув: это непрямые переговоры

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что на этой неделе начнутся непрямые переговоры с представителями США.

На странице Аракчи в соцсети X было опубликовано сообщение: "Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки".

Ранее три источника в Иране, осведомленных о ходе переговоров с США, заявили New York Times, что Трамп "не совсем точно" описал предстоящие переговоры. По словам собеседников издания, в ближайшую субботу переговоры пройдут в Омане и будут проводиться через посредников. Делегации от двух стран будут находиться в разных комнатах, а дипломаты Омана будут передавать их сообщения. При этом иранские чиновники отметили, что Тегеран согласится на прямые переговоры в том случае, если раунд в Омане завершится успешно. В публикации отмечается, что подобным образом вела переговоры с Ираном администрация Байдена, когда роль посредников выполняли европейцы.

Отметим, что иранское агентство "Нур Ньюс", считающиеся рупором Национального совета безопасности Ирана, охарактеризовало заявление Трампа о проведении прямых переговоров как попытку оказания "психологического давления".

Ранее, отвечая на вопросы журналистов после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, Дональд Трамп объявил о начале прямых переговоров с Ираном по его ядерной программе. По словам Трампа, переговоры начнутся в ближайшую субботу. Президент США подчеркнул, что переговоры "предпочтительнее любого другого сценария". Биньямин Нетаниягу в свою очередь добавил: "Мы едины в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Если мы сможем достичь соглашения – это хорошо".