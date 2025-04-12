Tasnim: "позитивные переговоры" между США и Ираном в Омане завершились

Иранское агентство Tasnim сообщило, что переговоры между США и Ираном в Омане завершились и, как ожидается, возобновятся на следующей неделе. При этом переговоры названы "позитивными".

По данным Tasnim, "после более чем двух с половиной часов непрямых переговоров главы американской и иранской делегаций встретились и несколько минут общались напрямую в присутствии министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди".

Осведомленный источник сообщил: "В ближайшие часы Трамп, вероятно, сделает заявления о содержании переговоров, при этом его заявление может не совпадать с позицией американской команды, присутствовавшей на переговорах".

Источник в Омане сообщил агентству Reuters, что переговоры между Ираном и США направлены на снижение региональной напряженности. На первом этапе стороны представят друг другу свое видение проблемы, поэтому он будет коротким.

Как сообщлось, иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Ранее на странице Аракчи в соцсети X было опубликовано сообщение: "Иран и США встретятся в Омане в субботу для проведения непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки".