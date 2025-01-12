Взрыв в центре Йемена, есть погибшие и множество раненых

В результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене погибли не менее семи человек, еще около 65 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации провинции. Был причинен ущерб десяткам автомобилей.

15 пострадавших в критическом состоянии. Число жертв может возрасти.

Согласно источнику российского агентства, взрыв прогремел на станции по продаже бытового газа в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда.

Причины взрыва устанавливаются. Заявлений об атаке не поступало.

В провинции Эль-Байда в последнее время происходят столкновения между силами шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситами) и противостоящими им вооруженными группировками, отмечает РИА Новости.