Взрыв в центре Йемена, есть погибшие и множество раненых
время публикации: 12 января 2025 г., 05:18 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 05:26
В результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене погибли не менее семи человек, еще около 65 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации провинции. Был причинен ущерб десяткам автомобилей.
15 пострадавших в критическом состоянии. Число жертв может возрасти.
Согласно источнику российского агентства, взрыв прогремел на станции по продаже бытового газа в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда.
Причины взрыва устанавливаются. Заявлений об атаке не поступало.
В провинции Эль-Байда в последнее время происходят столкновения между силами шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситами) и противостоящими им вооруженными группировками, отмечает РИА Новости.