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Ближний Восток

Взрыв в центре Йемена, есть погибшие и множество раненых

Йемен
время публикации: 12 января 2025 г., 05:18 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 05:26
Взрыв в центре Йемена, есть погибшие и множество раненых
AP Photo/Osamah Abdulrahman

В результате взрыва на станции по продаже бытового газа в провинции Эль-Байда в центральном Йемене погибли не менее семи человек, еще около 65 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации провинции. Был причинен ущерб десяткам автомобилей.

15 пострадавших в критическом состоянии. Число жертв может возрасти.

Согласно источнику российского агентства, взрыв прогремел на станции по продаже бытового газа в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда.

Причины взрыва устанавливаются. Заявлений об атаке не поступало.

В провинции Эль-Байда в последнее время происходят столкновения между силами шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситами) и противостоящими им вооруженными группировками, отмечает РИА Новости.

Ближний Восток
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