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Израиль

Нетаниягу: хуситы продолжат платить высокую цену за свою агрессию против нас

ВВС
Йемен
Хуситы
Биньямин Нетаниягу
ЦАХАЛ
время публикации: 10 января 2025 г., 16:34 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 16:45
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал атаку, предпринятую ВВС ЦАХАЛа на объекты террористической организации "Ансар Аллах" в Йемене.

"Как мы и обещали, хуситы платят и продолжат платить высокую цену за свою агрессию против нас. 

Сегодня мы нанесли удары по террористическим целям режима хуситов на западном побережье и в глубине Йемена. Хуситы – это прокси Ирана, обслуживающие террористические цели иранской оси на Ближнем Востоке. Они представляют угрозу для Израиля и всего региона, в частности из-за нарушения свободы мирового судоходства.  Повторяю: мы не потерпим ущерба нашим гражданам и нашему государству.  Будем действовать решительно и мощно против любой силы, угрожающей Государству Израиль, везде и всегда, когда будет необходимо", - заявил премьер-министр.

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