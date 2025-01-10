Нетаниягу: хуситы продолжат платить высокую цену за свою агрессию против нас

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал атаку, предпринятую ВВС ЦАХАЛа на объекты террористической организации "Ансар Аллах" в Йемене.

"Как мы и обещали, хуситы платят и продолжат платить высокую цену за свою агрессию против нас.

Сегодня мы нанесли удары по террористическим целям режима хуситов на западном побережье и в глубине Йемена. Хуситы – это прокси Ирана, обслуживающие террористические цели иранской оси на Ближнем Востоке. Они представляют угрозу для Израиля и всего региона, в частности из-за нарушения свободы мирового судоходства. Повторяю: мы не потерпим ущерба нашим гражданам и нашему государству. Будем действовать решительно и мощно против любой силы, угрожающей Государству Израиль, везде и всегда, когда будет необходимо", - заявил премьер-министр.