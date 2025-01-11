Главнокомандующий КСИР представил подземный ракетный комплекс

В пятницу, 10 января, Иран представил подземный ракетный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает Tasnim.

Видеорепортаж транслировался по государственному телевидению Ирана, объект представлял главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами. При этом утверждается, что журналистам было открыто не более 10 процентов помещений.

Во время визита на ракетный объект Салами высоко оценил работу сил, участвовавших в атаках на Израиль в апреле и октябре 2024 года. Он заявил, что Иран постоянно совершенствует свой ракетный потенциал, наращивая темпы производства вооружений.