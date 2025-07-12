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Ближний Восток

Ливанские СМИ сообщают об ударе БПЛА по целям на юге Ливана

Ливан
время публикации: 12 июля 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 10:09
Ливанские СМИ сообщают об ударе БПЛА по целям на юге страны
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанская сеть "Аль-Маядин", связанная с "Хизбаллой", сообщила об атаке беспилотников на цели в деревне Аль-Хайям на юге страны.

Накануне ВВС ЦАХАЛа, используя данные военной разведки и службы общей безопасности, атаковали и ликвидировали в ливанском районе Ан-Намирия террориста Мухаммада Шаиба, занимавшегося планированием терактов против изриальских граждан, живущих на севере Израиля.

Ближний Восток
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