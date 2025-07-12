Ливанские СМИ сообщают об ударе БПЛА по целям на юге Ливана

Ливанская сеть "Аль-Маядин", связанная с "Хизбаллой", сообщила об атаке беспилотников на цели в деревне Аль-Хайям на юге страны.

Накануне ВВС ЦАХАЛа, используя данные военной разведки и службы общей безопасности, атаковали и ликвидировали в ливанском районе Ан-Намирия террориста Мухаммада Шаиба, занимавшегося планированием терактов против изриальских граждан, живущих на севере Израиля.