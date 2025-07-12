ВВС: переговоры между Израилем и ХАМАСом в Катаре находятся на грани срыва

Как сообщает ВВС со ссылкой палестинских чиновников, знакомых с ситуацией, переговоры между Израилем и ХАМАСом в Катаре о новом соглашении по прекращению огня в секторе Газы и освобождению заложников находятся на грани срыва.

Высокопоставленный палестинский чиновник утверждает, что Израиль "выиграл время" во время визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Вашингтон на этой неделе и намеренно затягивает процесс переговоров, отправив в Доху делегацию, не имеющую реальных полномочий для принятия решений по ключевым спорным вопросам. Среди них — вывод израильских войск и распределение гуманитарной помощи.

С прошлого воскресенья израильские и хамасовские переговорщики, находившиеся в разных зданиях в Дохе, провели восемь раундов непрямых переговоров. Общению между ними способствовали премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдул Рахман аль-Тани и высокопоставленные представители египетской разведки. Посредники передали сторонам десятки устных и письменных сообщений.