Предотвращены теракты против израильских объектов в Турции, подготовленные Ираном
Израильские силы безопасности около месяца назад предотвратили попытку Ирана нанести удар по израильским объектам на территории Турции.
Об этом сообщает новостная служба корпорации "Кан".
Получив информацию о предстоящем нападении, израильские силы безопасности обратились к национальной разведывательной службе Турции (MİT) с просьбой принять меры против действующих на территории страны иранских террористических ячеек.
Все это, по данным, публикуемым "Кан", произошло за несколько недель до того, как израильский Штаб национальной безопасности опубликовал предупреждение о наличии угрозы для израильтян в Турции.
Как было объявлено, Иран планирует совершить теракты против израильтян в Турции в связи с недавней ликвидацией в Тегеране иранского полковника Корпуса стражей Исламской революции Сайяда Ходайэ. В этой ликвидации Иран обвиняет Израиль.
В качестве беспрецедентного шага более 100 граждан Израиля, находящихся в Турции, получили звонки от израильских служб безопасности с просьбой немедленно покинуть эту страну и вернуться на родину.
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