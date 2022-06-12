Предотвращены теракты против израильских объектов в Турции, подготовленные Ираном

Израильские силы безопасности около месяца назад предотвратили попытку Ирана нанести удар по израильским объектам на территории Турции.

Об этом сообщает новостная служба корпорации "Кан".

Получив информацию о предстоящем нападении, израильские силы безопасности обратились к национальной разведывательной службе Турции (MİT) с просьбой принять меры против действующих на территории страны иранских террористических ячеек.

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Все это, по данным, публикуемым "Кан", произошло за несколько недель до того, как израильский Штаб национальной безопасности опубликовал предупреждение о наличии угрозы для израильтян в Турции.

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Как было объявлено, Иран планирует совершить теракты против израильтян в Турции в связи с недавней ликвидацией в Тегеране иранского полковника Корпуса стражей Исламской революции Сайяда Ходайэ. В этой ликвидации Иран обвиняет Израиль.

В качестве беспрецедентного шага более 100 граждан Израиля, находящихся в Турции, получили звонки от израильских служб безопасности с просьбой немедленно покинуть эту страну и вернуться на родину.