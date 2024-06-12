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Ближний Восток

"Аль-Хадат": в результате удара ВВС ЦАХАЛа погиб один из командиров "Хизбаллы"

время публикации: 12 июня 2024 г., 00:12 | последнее обновление: 12 июня 2024 г., 00:38
"Аль-Хадат": в результате удара ВВС ЦАХАЛа погиб один из командиров "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на свои источники в Ливане передал, что в результате удара, нанесенного самолетами Израиля по цели в районе города Сур, был убит Салим Али Суфан, один из полевых командиров "Хизбаллы".

Из сообщения следует, что удар был нанесен по дому офицера "Хизбаллы". В этом инциденте погиб еще один человек и один был ранен.

Согласно ливанским источникам, дом Салим Али Суфана находился рядом с домом члена ливанского парламента от шиитов.

В других арабских источниках Али Суфана описывают как "человека, занимающего очень важный пост в "Хизбалле".

Согласно информации в арабских СМИ, Израиль дал понять, что считает легитимными целями для атак дома парламентариев от "Хизбаллы".

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