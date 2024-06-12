Йеменские хуситы заявили, что атаковали в Красном море судно Tutor

Йеменская группировка "Ансар Алла" заявила, что атаковала в Красном море коммерческое судно Tutor.

Для атаки на судно использовались беспилотный катер, несущий заряд взрывчатки, несколько беспилотных летательных аппаратов и баллистические ракеты.

Официальный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что судно получило серьезные повреждения и может затонуть.

Судно Tutor ходит под флагом Либерии, следовал из египетского порта Саид в Иорданию.