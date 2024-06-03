x
03 июня 2024
|
последняя новость: 16:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июня 2024
|
03 июня 2024
|
последняя новость: 16:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В день похорон боевиков хуситы атаковали Израиль

время публикации: 03 июня 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 14:23
В день похорон боевиков хуситы атаковали Израиль
AP Photo/Osamah Abdulrahman

В понедельник, 3 июня, в Сане проходят похороны боевиков, убитых несколько дней назад в результате ударов вооруженных сил США и Великобритании по целям в Йемене.

Как сообщалось ранее, вечером 30 мая силы армий США и Великобритании нанесли удары по 13 объектам хуситов в разных районах Йемена в ответ на недавнюю волну атак хуситов на корабли в Красном море и Аденском заливе. По данным йеменской стороны, были убиты 16 человек, еще около 40 получили ранения.

В день похорон хуситы осуществили атаку на Израиль, выпустив в сторону Эйлата ракету, которая была перехвачена системой ПРО "Хец".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2024

ЦАХАЛ: система ПРО "Хец" перехватила ракету около Эйлата
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 июня 2024

Centcom сообщил об отражении очередной атаки хуситов в Красном море
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 июня 2024

Хуситы объявили об ударах по авианосцу, эсминцу и трем гражданским судам
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 мая 2024

Уточненные данные: американцы и британцы атаковали 13 объектов хуситов в Йемене, множество убитых