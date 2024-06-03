В день похорон боевиков хуситы атаковали Израиль
время публикации: 03 июня 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 03 июня 2024 г., 14:23
В понедельник, 3 июня, в Сане проходят похороны боевиков, убитых несколько дней назад в результате ударов вооруженных сил США и Великобритании по целям в Йемене.
Как сообщалось ранее, вечером 30 мая силы армий США и Великобритании нанесли удары по 13 объектам хуситов в разных районах Йемена в ответ на недавнюю волну атак хуситов на корабли в Красном море и Аденском заливе. По данным йеменской стороны, были убиты 16 человек, еще около 40 получили ранения.
В день похорон хуситы осуществили атаку на Израиль, выпустив в сторону Эйлата ракету, которая была перехвачена системой ПРО "Хец".
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2024