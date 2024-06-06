x
06 июня 2024
|
последняя новость: 17:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июня 2024
|
06 июня 2024
|
последняя новость: 17:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы объявили о "совместной операции" с иракскими шиитами: "В Хайфе атакованы два судна"

время публикации: 06 июня 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 16:45
Хуситы объявили о "совместной операции" с иракскими шиитами: "В Хайфе атакованы два судна"
Кадр из видео PalpostN

В четверг, 6 июня, командование йеменской группировки "Ансар Алла" (хуситы) объявило о первой совместной операции с проиранской группировкой "Исламское сопротивление в Ираке".

Хуситы утверждают, что в израильском порту Хайфа беспилотниками были атакованы два судна, которые "перевозили военное оборудование". Утверждается также, что было атаковано судно, "которое нарушило решение о запрете захода в порт Хайфа в оккупированной Палестине".

По состоянию на 16:00 6 июня никаких сведений, подтверждающих факт этой атаки, ни со стороны военных, ни со стороны гражданских властей Израиля не поступало.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 июня 2024

В день похорон боевиков хуситы атаковали Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2024

ЦАХАЛ: система ПРО "Хец" перехватила ракету около Эйлата