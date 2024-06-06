Хуситы объявили о "совместной операции" с иракскими шиитами: "В Хайфе атакованы два судна"
время публикации: 06 июня 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 16:45
В четверг, 6 июня, командование йеменской группировки "Ансар Алла" (хуситы) объявило о первой совместной операции с проиранской группировкой "Исламское сопротивление в Ираке".
Хуситы утверждают, что в израильском порту Хайфа беспилотниками были атакованы два судна, которые "перевозили военное оборудование". Утверждается также, что было атаковано судно, "которое нарушило решение о запрете захода в порт Хайфа в оккупированной Палестине".
По состоянию на 16:00 6 июня никаких сведений, подтверждающих факт этой атаки, ни со стороны военных, ни со стороны гражданских властей Израиля не поступало.