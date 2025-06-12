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Ближний Восток

Египет депортирует активистов, прилетевших в Каир для участия в марше на Газу

Газа
Египет
время публикации: 12 июня 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 07:09
Египет депортирует активистов, прилетевших в Каир для участия в марше на Газу
AP Photo/Hatem Ali

Власти Египта задержали в аэропорту Каира и депортируют из страны десятки иностранных активистов, прилетевших для того, чтобы присоединиться к "маршу на Газу", движущемуся к египетской границы из Туниса через Ливию.

Организаторы марша сообщают о задержании граждан Алжира, Туниса, Марокко, Турции, Германии, Франции и Австралии.

Сам конвой, в котором принимают участие около 1000 граждан Алжира и Туниса, на текущий момент находится на территории Ливии.

Накануне министерство иностранных дел Египта опубликовало сообщение, в котором говорится, что для посещения зоны, граничащей с сектором Газы, необходимо предварительное согласование и получение разрешений, для которых следует обращаться в посольства Египта или в посольства иностранных государств в Египте.

"Египет подчеркивает важность обязательства всех иностранных граждан соблюдать все законы и правила, касающиеся въезда на египетскую территорию, включая получение разрешений или предварительных лицензий", - говорится в сообщении.

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