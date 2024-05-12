Игра ХАМАСа, эстафета между Каиром и Дохой, метания США. Ближневосточный обзор

ХАМАС представил свой план прекращения огня в секторе Газы, а Израиль начал ограниченную операцию в Рафиахе. На таком фоне на этой неделе посредники предприняли еще одну попытку сблизить позиции сторон, но пока безуспешно. Из Каира рабочие команды разъехались, так и не придя к компромиссу, однако арабские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что переговоры скоро будут возобновлены. Правда, по предварительной информации, это произойдет уже в Дохе, которая в последнее время посылала неоднозначные сигналы о своей посреднической роли. Это может быть связано с надеждой на конечный успех переговоров. При этом арабские посредники очень надеются, что США будут продолжать давить на Израиль.

Обзор подготовила Марианна Беленькая, The News of Israel.

Предложения ХАМАСа

В понедельник вечером ХАМАС неожиданно объявил о согласии принять предложения о прекращении огня. Глава политбюро движения Исмаил Хания лично сообщил об этом премьер-министру и министру иностранных дел Катара Мухаммеду Аль Тани, главе египетской разведки Аббасу Камелю – как главным переговорщикам, а затем еще нескольким региональным политикам. Утверждалось, что речь идет предложениях, разработанных катарцами и египтянами. И практически сразу выяснилось, что представленный ХАМАСом текст соглашения изменен в сравнении с тем документом, который ранее, как утверждалось в СМИ, одобрила израильская сторона. В свою очередь, в Израиле заявили, что изменения в условия соглашения были внесены за их спиной.

Предложения ХАМАСа были полностью опубликованы в нескольких арабских СМИ, официальных документов, на что был готов Израиль нигде не было, лишь отдельные утечки информации. Но и на их основе можно сделать вывод о различиях между двумя подходами. Свой анализ позиций сторон представил, в частности и Middle East Media Research Institute (MEMRI). Он опирается на два документа – предложения ХАМАСа от 6 мая и появившиеся неделей ранее в арабских СМИ предложения Египта, которые, как утверждается, во многом устраивали Израиль.

Основные отличия:

-- На первом этапе сделки ХАМАС готов вернуть Израилю в лучшем случае 33 заложника – вне зависимости идет ли речь о живых или мертвых. При этом сколько точно заложников будет освобождено и кто Израиль сможет узнать только уже после реализации соглашения. В то время как Израиль в последнее время требовал возвращения на первом этапе 33 живых заложников. Это уже было компромиссом, так как изначально речь шла о 40 заложниках.

-- ХАМАС также повысил число палестинских заключенных, которых Израиль должен выпустить в обмен на своих заложников. Он настаивает, что израильские власти не смогут изменить представленные ХАМАСом списки к обмену. От Израиля также требуют гарантий, что в случае повторного задержания кого-либо из отпущенных, их не будут судить по старым обвинениям. При этом напомним, что многие палестинцев, чьего освобождения требует ХАМАС, приговорены к пожизненным срокам за убийства израильтян. Кроме того, ХАМАС исключил из плана Египта

предложение, в котором говорилось, что каждый заключенный, отбывающий пожизненное заключение, будет отправлен или в сектор Газы, или за пределы палестинской территории. ХАМАС же хочет, чтобы освобожденные в том числе вернулись на территорию, которую контролирует сейчас официальная палестинская администрация в Рамалле. Тем самым движение надеется укрепить свое влияние на Западном берегу реки Иордан.

-- ХАМАС также исключил из текста все оговорки, которые были направлены на предотвращение восстановления его военного потенциала в секторе Газы. В том числе, формулировку, указывающую, что только "безоружным гражданским лицам" будет разрешено вернуться в свои дома на севере сектора.

-- ХАМАС также расширяет роль ООН в качестве гаранта реализации сделки и настаивает на продолжении работы БАПОР в секторе Газы. Еще одно новое требование - компенсации всем лицам, пострадавшим в результате войны.

И все это – не говоря о требовании устойчивого прекращения огня и выводе израильских сил из сектора Газы. На этом настаивают и посредники, однако предлагаемые ими варианты Израилю были более гибкими по срокам и условиям, чем в версии ХАМАС.

Тем не менее, посредники восприняла появление версии ХАМАСа и заявлений Исмаила Ханийи, как позитивные подвижки и основу для продолжения переговоров. Утверждалось, что различия не такие уж большие и компромиссы возможны. Поговорить согласился и Израиль. В итоге в Каире возобновились непрямые переговоры с участием египетских, катарских и американских посредников.

Фоном переговоров стала начавшаяся израильская операция в районе Рафиаха. Израильские власти подчеркнули, что речь идет об ограниченных военных действиях, но в любой момент они могут быть расширены. Что в итоге и происходит.

ХАМАС, а также посредники предупреждали, что операция в Рафиахе подрывает переговорный процесс, но скорее это выглядело как просто угроза и одновременно как удобный предлог для хамасовцев в любой момент пойти на попятный.

В любом случае продолжавшиеся несколько дней в Каире консультации закончились безрезультатно. Правда в среду катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщала, что число спорных вопросов между сторонами сократилось и осталось два принципиальных момента – Израиль настаивает, что прекращение огня вступало в силу только на втором этапе сделки, а все 33 заложника, которые планируется вернуть на первом этапе, были живыми.

В то же время информация все время меняется, например, среди последних на утро пятницы сообщений – требования ХАМАСа об увеличении сроков временного прекращения огня. Кроме того, ХАМАС продолжает говорить об угрозе переговорам в свете расширения операции в секторе Газы. Предстоящая неделя покажет – так ли это.

Между Каиром и Дохой

В пятницу "Аль-Араби аль-Джадид" также проинформировала: переговоры планируется продолжить уже на следующей неделе, правда уже не в Каире, а в Дохе. Утверждается, что об этом директора ЦРУ Уильяма Бернса просил премьер-министр Катара.

В этой связи следует напомнить, что в конце апреля Доха пригрозила, что собирается пересмотреть свою роль посредника между Израилем и ХАМАСом. После этого на первый план вышел Каир. Израиль был доволен развитием событий, так как Катар никогда не вызывал у него особого доверия из-за близости с ХАМАСом. Египет все-таки ведет себя как более нейтральный посредник. Тем более Каир никогда не испытывал любви к ХАМАСу, который берет истоки в движении "Братьев-мусульман". Последнее египетские власти рассматривают как угрозу своей безопасности.

При этом катарские представители не вышли из переговоров, продолжили участвовать во всех раундах консультаций. Кроме того, к переговорам в том или ином виде присоединилась Турция, чьи позиции практически полностью идентичны катарским. Две страны давно выступают единым фронтом во многих ближневосточных вопросах. И их руководству в одинаковой степени близка идеология "Братьев-мусульман".

Теперь, если верить утечкам "Аль-Араби аль-Джадид", Доха хочет вернуться к активной роли посредника. Возможно, это связано с появившимися надеждами, что стороны все-таки будут вынуждены найти компромисс. И в этом случае Катар хочет получить все дивиденды, а не дарить роль победителя только Египту.

Координация с Египтом

На этом фоне интересны утечки "Аль-Араби аль-Джадид", которое как важно здесь напомнить издается в Лондоне на катарские деньги, а также ливанской газеты "Аль-Ахбар", близкой к "Хизбалле" о том, что Израиль предупреждал Каир о начале боевых действий в Рафиахе.

Так в пятницу "Аль-Ахбар" сообщила, что Израиль проинформировал египетскую сторону о продолжении военных операций на границе с городом Рафиах. В частности, Египту была передана информация о количестве израильских солдат, участвующих в операции, типе и количестве вооружения и танков. Издание также пишет о планах Израиля постепенно расширять операцию в Рафиахе, но делать это так, чтобы еще больше не испортить отношения с США и другими странами, которые выступают против таких действий. На этом фоне Каир просит Вашингтон оказать серьезное давление на Израиль.

В свою очередь еще в начале неделе "Аль-Араби аль-Джадид" утверждала, что начало операции в Рафиахе, в том числе выход израильских сил на филадельфийскую ось (на границе сектора Газы и Египта) и к КПП Рафиах было осуществлено в рамках координации с США и после предупреждения об этом Египта. По информации газеты, американская администрация дала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху зеленый свет на ограниченную краткосрочную операцию, чтобы создать картину победы. Предполагалось, что после этого Нетаньяху будет легче пойти на уступки на переговорах, вернее убедить в необходимости их своих партнеров по коалиции в лице крайне правых партий. По крайней мере, так это "продали" Каиру, убедив его смириться с израильскими действиями ради успеха переговоров под его эгидой. Но после того, как прошедший на этой неделе раунд консультаций закончился ничем, появились утечки, что теперь Египет, также как ранее Катар, хочет пригрозить пересмотром своей роли посредника. И в целом Каир встревожен расширением операции в Рафиахе и заявляет, что не будет сотрудничать с Израилем в вопросе поставок гуманитарной помощи через КПП Рафиах, взятый под контроль израильских военных.

И тут, как мы видим, снова активизируется Доха. Правда вопрос – на сколько оправданы все эти надежды.

Метания Вашингтона

Судя по публикациям в СМИ, арабские посредники возлагают серьезные надежду на Вашингтон. Впрочем, не только посредники, но и ХАМАС.

Основанием для этого стала приостановка США поставки Израилю более 3,5 тыс. бомб. Таким образом администрация президента США Джо Байдена надеется остановить расширение Израилем операции в Рафиахе.

В Израиле это решение было воспринято негативно – как поощрение ХАМАСа. Премьер-министр Нетаньяху также заявил, что Израиль готов воевать в одиночку, если Вашингтон откажет ему в своей поддержке. Израильские военные утверждают, что для операции в Рафиахе оружия достаточно. Другой вопрос, что за одной приостановкой одной партии вооружения могут последовать другие.

Но еще более важно, как воспринимаются сигналы из США противниками Израиля. Пока случившееся дает им повод для радости.

Впрочем, американские сигналы противоречивы. С одной стороны США демонстрируют, что будут оказывать давление на Израиль в решении гуманитарных вопросов в секторе Газы, а также в том, что касается расширения там боевых действий. С другой, в Вашингтоне признают, что по-прежнему готовы оказывать поддержку Израилю в обороне, а также в его попытках уничтожить военную инфраструктуру ХАМАСа в секторе Газы.

В то же время, несмотря на громкие заявления Нетаниягу, он все же прислушивается к сигналам из Вашингтона. Это видно по увеличению гуманитарной помощи в сектор Газы, а также в постепенном продвижении в Рафиахе. Но в любом случае ситуация в американо-израильских отношениях сложилась очень непростая и будет оставаться таковой по крайней мере до завершения в США президентской избирательной кампании. Сценарии могут быть любыми. И будут зависеть от очень многих факторов – внутреннего расклада в США, в Израиле, а также в том, что сочтет для себя выгодным руководство ХАМАСа.

На этом фоне нельзя не согласится со старшим редактором Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте Майклом Янгом, который пишет, что и Нетаньяху, и глава ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар будут заинтересованы в продолжении боевых действий до тех пор, пока не получат однозначной картины победы, которая обеспечит их политическое выживание.

И здесь также важен вопрос, что будет на следующий день после завершения операции в секторе Газы. Арабские страны тверды в своей позиции: они не будут сотрудничать с Израилем в секторе до тех пор, пока власть там не будет передана официальным палестинским властям и не начнется продвижение в сторону окончательного решения палестино-израильского конфликта. На это же настроено и большинство членов международного сообщества, что показало пятничное голосование в Генеральной ассамблеи ООН. Напомним, что 143 страны поддержали расширение полномочий Палестины в ООН. Против были только девять стран, включая США и Израиль, 25 стран воздержались, еще около десятка стран не голосовали.