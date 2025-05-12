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Ближний Восток

В Сирии обнаружили останки 30 человек, предположительно, среди них граждане США

Сирия
Исламское государство
время публикации: 12 мая 2025 г., 21:46 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 21:52
В Сирии обнаружили останки 30 человек, предположительно, среди них граждане США
AP Photo/Maya Alleruzzo

В городе Дабик на севере Сирии катарская поисковая группа обнаружила останки 30 человек, которые, как предполагается, были убиты боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Катар ответил согласием на просьбу ФБР участвовать в проверках ДНК, призванных установить личность погибших. Чем объясняется это просьба, не сообщается, однако предположительно, среди жертв могут быть и граждане США.

Террористами ИГ были убиты американские журналисты Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф, сотрудники гуманитарных организаций Кайла Мюллер и Питер Кассиг.

Неизвестной остается судьба британского журналиста Джона Кэнтли, который был похищен в 2012 году. В 2016 году он выступил в пропагандистском видео террористов, это был последний раз, когда его видели живым.

Ближний Восток
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