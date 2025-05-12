На севере Сирии бушуют лесные пожары

Пожарным уже четыре дня не удается установить контроль над лесными пожарами в расположенной на северо-западе Сирии провинции Латакия. Огонь бушует в труднодоступной горной местности.

На данный момент нет информации о пострадавших или ущербе, однако усилиям спасателей мешает как ландшафт, так и сухая погода, сопровождаемая порывами ветра. На данный момент сгорело более 30 гектаров леса, но огонь может разрастись.

Пожарная охрана обратилась к своим коллегам из провинций Алеппо, Тартус и Хама, попросив о помощи. На данный момент помощь еще не поступила.