На севере Сирии бушуют лесные пожары
время публикации: 12 мая 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 13:43
Пожарным уже четыре дня не удается установить контроль над лесными пожарами в расположенной на северо-западе Сирии провинции Латакия. Огонь бушует в труднодоступной горной местности.
На данный момент нет информации о пострадавших или ущербе, однако усилиям спасателей мешает как ландшафт, так и сухая погода, сопровождаемая порывами ветра. На данный момент сгорело более 30 гектаров леса, но огонь может разрастись.
Пожарная охрана обратилась к своим коллегам из провинций Алеппо, Тартус и Хама, попросив о помощи. На данный момент помощь еще не поступила.