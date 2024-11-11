x
11 ноября 2024
|
последняя новость: 22:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2024
|
11 ноября 2024
|
последняя новость: 22:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Страны ЛАГ и ОИС призвали международное сообщество прекратить поставки оружия Израилю

время публикации: 11 ноября 2024 г., 22:33 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 22:33
Страны ЛАГ и ОИС призвали международное сообщество прекратить поставки оружия Израилю
Egyptian Ministry of Foreign Affairs via AP

В Эр-Рияде прошел внеочередной саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященный ситуации на Ближнем Востоке. Участники саммита опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана, Сирии, Ирака и Ирана, возложили ответственность за срыв переговоров по урегулированию при посредничестве Египта, Катара и США.

В итоговом документе, опубликованном на сайте ОИС, содержится призыв ко всем государствам запретить поставки Израилю оружия и боеприпасов, призыв к МУС выдать ордера на арест гражданских и военных израильских чиновников за преступления против палестинского народа.

Также участники саммита сообщили, что намерены добиваться заморозки участия Израиля в ГА ООН; потребовали от СБ ООН ввести санкции против Израиля за его действия в Иудее и Самарии, призвали признать еврейских поселенцев террористами и включить их в международные "черные списки".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 ноября 2024

Кац на встрече с членами Форума Генштаба: "Операция в Ливане будет продолжаться"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 августа 2024

Стала ли Россия частью иранской "оси зла": ближневосточный пасьянс
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июня 2024

ЛАГ объявила, что больше не считает "Хизбаллу" террористической организацией