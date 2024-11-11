Страны ЛАГ и ОИС призвали международное сообщество прекратить поставки оружия Израилю

В Эр-Рияде прошел внеочередной саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященный ситуации на Ближнем Востоке. Участники саммита опубликовали совместное заявление, в котором обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана, Сирии, Ирака и Ирана, возложили ответственность за срыв переговоров по урегулированию при посредничестве Египта, Катара и США.

В итоговом документе, опубликованном на сайте ОИС, содержится призыв ко всем государствам запретить поставки Израилю оружия и боеприпасов, призыв к МУС выдать ордера на арест гражданских и военных израильских чиновников за преступления против палестинского народа.

Также участники саммита сообщили, что намерены добиваться заморозки участия Израиля в ГА ООН; потребовали от СБ ООН ввести санкции против Израиля за его действия в Иудее и Самарии, призвали признать еврейских поселенцев террористами и включить их в международные "черные списки".