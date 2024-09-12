Авианосец Theodore Roosevelt покидает Ближний Восток

Министерство обороны США приняло решение оставить на Ближнем Востоке только одну из двух находившихся в регионе ударных авианосных групп. Авианосец Theodore Roosevelt возвращается на свою базу в Норфолке, штат Виргиния.

В последние несколько недель Theodore Roosevelt находился на Ближнем Востоке вместе с другим атомным авианосцем - Abraham Lincoln. Целью подобной концентрации сил было предотвращение возможного удара Ирана и его сателлитов по Израилю.

10 сентября пресс-служба министерства обороны США сообщила о прибытии на Ближний Восток атомной подводной лодки Georgia, оснащенной крылатыми ракетами. Приказ о ее выдвижении в оперативную зону Центрального командования отдал министр обороны Ллойд Остин.