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Ближний Восток

Авианосец Theodore Roosevelt покидает Ближний Восток

время публикации: 12 сентября 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 10:26
Авианосец Theodore Roosevelt покидает Ближний Восток
Mass Communication Specialist 3rd Class Zachary Pearson/U.S. Navy via AP

Министерство обороны США приняло решение оставить на Ближнем Востоке только одну из двух находившихся в регионе ударных авианосных групп. Авианосец Theodore Roosevelt возвращается на свою базу в Норфолке, штат Виргиния.

В последние несколько недель Theodore Roosevelt находился на Ближнем Востоке вместе с другим атомным авианосцем - Abraham Lincoln. Целью подобной концентрации сил было предотвращение возможного удара Ирана и его сателлитов по Израилю.

10 сентября пресс-служба министерства обороны США сообщила о прибытии на Ближний Восток атомной подводной лодки Georgia, оснащенной крылатыми ракетами. Приказ о ее выдвижении в оперативную зону Центрального командования отдал министр обороны Ллойд Остин.

Ближний Восток
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