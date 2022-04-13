Министр иностранных дел Ирана опроверг публикацию о поставках оружия России

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Главной темой беседы была публикация британской газеты The Guardian, согласно которой Иран помогает оружием России.

"Иран выступает против войны России с Украиной, поддерживает дипломатическое решение. Благодарен министру иностранных дел Абдуллахиану за опровержение утверждений о поставках оружия в Россию с помощью иранских компаний, а также за присланную в Украину медицинскую бригаду", - цитирует сообщение Кулебы агентство "Интерфакс".

12 апреля британская газета The Guardian сообщила, что Иран начал поставки России вооружений, необходимых для продолжения военных действий в Украине. Часть оружия, согласно публикации, поступает от проиранских группировок, действующих в Ираке.

Как утверждалось, Россия получает ручные противотанковые гранатометы и противотанковые ракеты, бразильские системы залпового огня Astros II, производимые в Иране по лицензии, системы ЗРК "Бавар-373", представляющего собой иранскую копию российского С-300 и собственно С-300, которые Россия ранее поставила Ирану.