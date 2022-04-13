Палестинские группировки готовят ответ на "пасхальную жертву у аль-Аксы"

Представители действующих в секторе Газы палестинских группировок собрались на консультации в связи со столкновениями палестинцев и израильтян в Самарии. Встреча проходит в канцелярии главы администрации ХАМАСа Яхьи Сануара.

Палестинские террористы утверждают, что цель Израиля – воспользоваться праздником Песах для провокаций на Храмовой горе. Они заявляют, что готовы защитить мечеть аль-Акса от посягательств.

"ХАМАС предупреждает израильских руководителей и сионистские группы: любые попытки принести пасхальную жертву у аль-Аксы или устроить другую провокацию будут означать опасную эскалацию", - говорится в распространенной группировкой листовке.