Авианосец Carl Vinson прибыл на Ближний Восток

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Carl Vinson вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), которое отвечает за операции на Ближнем Востоке.

Группа направляется для поддержки действий авианосца Harry Truman против йеменских хуситов.

Carl Vinson в настоящее время находится в Аравийском море. На борту этого авианосца находятся около 90 самолетов (включая истребители F-35C) и вертолетов.

Армия США активизировала действия против хуситов с 15 марта 2025 года после приказа президента США Дональда Трампа.

Примерно через две недели после того, как американская авиация начала ежедневно атаковать цели в Йемене, хуситы прекратили попытки ракетных обстрелов Израиля, но время от времени запускают БПЛА в сторону израильской территории.