x
13 апреля 2025
|
последняя новость: 11:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 апреля 2025
|
13 апреля 2025
|
последняя новость: 11:21
13 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Авианосец Carl Vinson прибыл на Ближний Восток

США
Йемен
Хуситы
Centcom
время публикации: 13 апреля 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 11:22
Авианосец Carl Vinson прибыл на Ближний Восток
Petty Officer 1st Class Arthurgwain L. Marquez/U.S. Navy via AP

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Carl Vinson вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), которое отвечает за операции на Ближнем Востоке.

Группа направляется для поддержки действий авианосца Harry Truman против йеменских хуситов.

Carl Vinson в настоящее время находится в Аравийском море. На борту этого авианосца находятся около 90 самолетов (включая истребители F-35C) и вертолетов.

Армия США активизировала действия против хуситов с 15 марта 2025 года после приказа президента США Дональда Трампа.

Примерно через две недели после того, как американская авиация начала ежедневно атаковать цели в Йемене, хуситы прекратили попытки ракетных обстрелов Израиля, но время от времени запускают БПЛА в сторону израильской территории.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 апреля 2025

США перебрасывают в зону ответственности CENTCOM группу во главе с авианосцем Carl Vinson
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 марта 2025

Главком ВМС хуситов ранен при попытке ликвидации, США направляют в регион второй авианосец