Ночью армия США вновь атаковала объекты хуситов в Йемене

В ночь на 13 апреля армия США вновь нанесла авиаудары по целям на территории Йемена. Судя по имеющейся информации были атакованы объекты хуситов в различных районах страны.

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", объявил, что были атакованы объекты в провинции Аль-Байда (юго-восточней Саны), в районе Ас-Сахлаин в провинции Саада (на севере Йемена), а также в районе Аль-Мунира в провинции Ходейда (на западе страны).

Причинен значительный ущерб. Сведения о жертвах и ущербе уточняются.

Центральное командование армии США (CENTCOM) эти сведения не комментирует.