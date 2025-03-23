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Ближний Восток

Главом ВМС хуситов ранен при попытке ликвидации, США направляют в регион второй авианосец

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 23 марта 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 11:04
Главом ВМС хуситов ранен при попытке ликвидации, США направляют в регион второй авианосец
AP Photo/Vincent Yu

Иранские источники сообщают, что командующий "военно-морскими силами" созданной хуситами администрации Йемена Мансур ас-Саади был ранен при попытке США уничтожить его на военно-морской базе рядом с Ходейдой.

Министр обороны США Пит Хегсет продлил на месяц пребывание ударной авианосной группы во главе с авианосцем Harry S Truman в Красном море. В ближайшие недели в регион прибудет еще один американский авианосец – Carl Vinson и его корабли сопровождения.

Напомним: 15 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о решительном и мощном ударе по позициям йеменских хуситов. Несколько дней спустя он заявил, что хуситы будут уничтожены полностью и не смогут представлять угрозу для мирового судоходства.

Ближний Восток
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