США попросили Турцию отговорить Иран от удара по Израилю

США обратились к Турции и другим союзникам, обладающим связями с Ираном, с просьбой убедить официальный Тегеран воздержаться от удара по Израилю. Об этом сообщил американский посол в Анкаре Джефф Флейк.

"Мы делаем все возможное для предотвращения эскалации, и турецкая сторона все более уверена, что эскалации не произойдет", – сказал он.

Дипломат, вскоре покидающий свой пост, отметил, что отношения США с Турцией в последнее время улучшились. Он напомнил о ключевой роли Анкары в реализации соглашения по обмену заключенными между западными странами и Россией. Эта сделка стала крупнейшей после Холодной войны.

Флейк констатировал, что в связи с занятой Турцией позицией ей сложно играть роль посредника в палестино-израильском конфликте. Посол также выразил обеспокоенность тем, что через Турцию в Россию поставляются вооружения.