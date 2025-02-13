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Ближний Восток

ЦАХАЛ предупредил: аэропорт Бейрута используется Ираном и "Хизбаллой", и может стать целью атаки

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 13 февраля 2025 г., 00:16 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 00:19
ЦАХАЛ предупредил: аэропорт Бейрута используется Ираном и "Хизбаллой", и может стать целью атаки
AP Photo/Hani Mohammed

По данным израильской армии, международный аэропорт Бейрута используется иранским "Корпусом стражей исламской революции" для передачи денег "Хизбалле". Об этом написал в соцсети Х (бывший "твиттер") глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи, добавив, что ЦАХАЛ не допустит перевооружения террористической группировки.

В сообщении говорится, что деньги, предназначенные для вооружения "Хизбаллы", доставляются в Бейрут гражданскими рейсами. "Армия обороны Израиля находится в постоянном контакте с наблюдателями, контролирующими соблюдение перемирия, и передает им информацию для предотвращения контрабанды. Но несмотря на прилагаемые усилия, часть операций по передаче денег увенчалась успехом", – говорится в сообщении.

Авихай Эдраи предупредил, что ЦАХАЛ не допустит перевооружения "Хизбаллы" и будет использовать все имеющиеся у нее средства, чтобы обеспечить выполнение условий соглашения о прекращении огня и обеспечить безопасность Израиля.

Отметим, что это сообщение было опубликовано в то время, когда ливанские пользователи соцсетей писали о "взрывах" в Бейруте, которые стали результатом преодоления звукового барьера истребителями ЦАХАЛа.

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