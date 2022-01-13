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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 января 2022 г., 19:38

Американское посольство в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

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Американское посольство в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

Вечером в четверг, 13 января, "зеленая зона" Багдада – район иракской столицы, в котором расположены дипломатические миссии, в том числе посольство США – подверглась ракетному обстрелу, передает агентство Reuters.

Судя по имеющейся информации, по "зеленой зоне" были выпущены три ракеты. Американские военные задействовали систему противоракетной обороны.

Сведений о пострадавших нет.


На момент публикации этого сообщения нет данных о том, кто и откуда вел ракетный обстрел.

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"Зеленая зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу, причинен ущерб

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