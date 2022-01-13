Американское посольство в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

Вечером в четверг, 13 января, "зеленая зона" Багдада – район иракской столицы, в котором расположены дипломатические миссии, в том числе посольство США – подверглась ракетному обстрелу, передает агентство Reuters.

Судя по имеющейся информации, по "зеленой зоне" были выпущены три ракеты. Американские военные задействовали систему противоракетной обороны.

Сведений о пострадавших нет.

На момент публикации этого сообщения нет данных о том, кто и откуда вел ракетный обстрел.