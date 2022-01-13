Американское посольство в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу
Вечером в четверг, 13 января, "зеленая зона" Багдада – район иракской столицы, в котором расположены дипломатические миссии, в том числе посольство США – подверглась ракетному обстрелу, передает агентство Reuters.
Судя по имеющейся информации, по "зеленой зоне" были выпущены три ракеты. Американские военные задействовали систему противоракетной обороны.
Сведений о пострадавших нет.
На момент публикации этого сообщения нет данных о том, кто и откуда вел ракетный обстрел.
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