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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 января 2022 г., 13:26

Эрдоган позвонил Герцогу и принес соболезнования в связи со смертью матери президента Израиля

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Эрдоган позвонил Герцогу и принес соболезнования в связи со смертью матери президента Израиля

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, чтобы принести соболезнования в связи с кончиной Оры Герцог, матери президента.

"Я верю, что она вами гордилась", - сказал Эрдоган в ходе беседы.

Турецкий президент также использовал эту возможность, чтобы принести соболезнования и в связи со смертью одного из лидеров еврейской общины Турции раввина Бен Циона Пинто.


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