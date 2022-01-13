Эрдоган позвонил Герцогу и принес соболезнования в связи со смертью матери президента Израиля
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, чтобы принести соболезнования в связи с кончиной Оры Герцог, матери президента.
"Я верю, что она вами гордилась", - сказал Эрдоган в ходе беседы.
Турецкий президент также использовал эту возможность, чтобы принести соболезнования и в связи со смертью одного из лидеров еврейской общины Турции раввина Бен Циона Пинто.
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