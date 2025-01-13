Саудовская Аравия намерена экспортировать обогащенный уран

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил 13 января, что . королевство намерено извлекать прибыль из всех своих минеральных ресурсов, включая уран.

"Мы будем обогащать, будет продавать, будем изготавливать "желтый пирог"", – заявил он. "Желтый пирог" – оксид урана. Он может быть использован как для создания ядерного топлива, так и при производстве атомного оружия.

Саудовская Аравия заинтересована в развитии собственной ядерной программы и стремится заключить с США соглашение о сотрудничестве в данной сфере. Предполагалось, что такое соглашение станет частью договоренностей о нормализации отношений с Израилем.

Наследник престола королевства принц Мухаммад еще в 2018 году заявлял, что, если у одного из противников Саудовской Аравии появится атомная бомба, королевство и само станет ядерной державой.