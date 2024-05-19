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Ближний Восток

Переговоры Салливана с принцем Салманом: черновик соглашения почти готов

время публикации: 19 мая 2024 г., 10:37 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 10:40

В городе Дахран на востоке Саудовской Аравии прошли переговоры наследника престола королевства принца Мухаммада бин Салмана с советником президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Из Саудовской Аравии американский эмиссар направится в Израиль.

На их повестке дня были два основных вопроса: военные действия между Израилем и ХАМАСом, а также двустороннее соглашение, которое гарантирует Саудовской Аравии сотрудничество с США в оборонной сфере и помощь в развитии собственной гражданской ядерной программы.

Согласно заявлению саудовского государственного агентства SPA, "стороны подготовили почти окончательную версию черновика соглашения о стратегическом сотрудничестве двух государств".

США рассматривают это соглашение как часть более широкого договора, предусматривающего нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

В королевстве заявляют, что это невозможно без значительного прогресса на переговорах о создании палестинского государства. Американская администрация говорит о том, что мир с Израилем - условие подписания соглашения.

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Салливан: оборонный пакт США и Саудовской Аравии зависит от мира с Израилем