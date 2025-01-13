Иранской армии передана 1000 БПЛА-"невидимок", способных достичь Израиля

Агентство Tasnim сообщает о передаче вооруженным силам Исламской республики Иран 1000 новейших беспилотных летательных аппаратов. Они встанут на боевое дежурство на всей территории страны. Согласно сообщению, речь идет о стратегическом оружии.

В церемонии принимали участие министр обороны Ирана Амир Азиз Насирзаде и командующий иранскими вооруженными силами генерал-майор Абдолрахим Мусави.

Как утверждается, радиус действия БПЛА составляет 2000 километров, что позволяет им достичь Израиля. Они предназначены для удара по укрепленным позициям. Самонаводящиеся дроны обладают технологией stealth, способны преодолевать многоуровневые системы ПВО.