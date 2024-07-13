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Ближний Восток

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов вести "конструктивный диалог" с Евросоюзом

время публикации: 13 июля 2024 г., 10:33 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 11:18
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов вести "конструктивный диалог" с Евросоюзом
AP Photo/Vahid Salemi

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, считающийся представителем "умеренного" лагеря, заявил, что готов вести "конструктивный диалог" с Евросоюзом, чтобы "направить иранско-европейские отношения в правильное русло", наметить путь, "основанный на принципах взаимного уважения и равноправия". Газета Tehran Times опубликовала "послание к новому миру" Пезешкиана.

По его мнению, основными сферами сотрудничества могут стать экономика, энергетическая безопасность, борьба с терроризмом и наркоторговлей. Что касается США, то, по мнению Пезешкиана, "они должны признать реальность и понять раз и навсегда, что Иран не реагирует и не будет реагировать на давление".

При этом новый иранский лидер напомнил, что США и Европа все еще помогают Израилю, который является "режимом апартеида, агрессором и незаконно владеет ядерным оружием".

Ближний Восток
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