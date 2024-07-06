На выборах президента Ирана победил "реформатор" Масуд Пезешкиан

В пятницу, 5 июля, в Иране состоялся второй тур досрочных президентских выборов, назначенных после гибели 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрагима Раиси. Победу одержал кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан. О его победе официально объявил глава входящего в министерство внутренних дел Ирана избиркома Мохсен Эслами.

В официальном сообщении сказано, что были подсчитаны результаты по 30510157 поданным бюллетеням. Явка составила около 50%. За Масуда Пезешкиана проголосовали почти 54% избирателей, за его соперника, консерватора Саида Джалили – более 44%.

69-летний Масуд Пезешкиан считается политиком реформаторского толка, он является членом иранского парламента последних пяти созывов. По образованию он врач. Работал кардиохирургом. Возглавлял Тебризский медицинский университет. Занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005). Ранее он дважды безуспешно пытался участвовать в президентских выборах.

Отметим, что "реформатор" Пезешкиан всегда последовательно поддерживал "Корпус стражей исламской революции" (КСИР). Он осуждал власти США, объявившие в 2019 году КСИР террористической организацией, называл американскую администрацию "террористической".

В то же время Пезешкиан неоднократно критиковал власти за слишком жесткие действия в отношении участников акций протеста в Иране.

Неженат. Его жена, работавшая гинекологом, погибла в автокатастрофе вместе с одним из детей в 1993 году. Масуд Пезешкиан вырастил двух сыновей и дочь один, после гибели жены он не вступал в брак.

Президент в Иране формально считается главой государства. В значительной степени президент влияет на внешнеполитический курс Ирана. Но в действительности страной управляет верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи.