В Турции туристический автобус, у которого отказали тормоза, врезался в дом

В турецкой провинции Мугла туристический автобус, у которого отказали тормоза, врезался в припаркованный автомобиль, а затем – в стену дома, сообщает IHA.

В результате аварии два человека погибли, около 30 получили травмы разной степени тяжести, четверо пострадавших – в тяжелом состоянии.

Очевидцы сообщили о происшедшем в Центр экстренной помощи 112 и до прибытия полиции и медиков пытались оказывать помощь раненым.