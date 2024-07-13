В Турции туристический автобус, у которого отказали тормоза, врезался в дом
время публикации: 13 июля 2024 г., 11:56 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 12:30
В турецкой провинции Мугла туристический автобус, у которого отказали тормоза, врезался в припаркованный автомобиль, а затем – в стену дома, сообщает IHA.
В результате аварии два человека погибли, около 30 получили травмы разной степени тяжести, четверо пострадавших – в тяжелом состоянии.
Очевидцы сообщили о происшедшем в Центр экстренной помощи 112 и до прибытия полиции и медиков пытались оказывать помощь раненым.