x
13 июля 2024
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июля 2024
|
13 июля 2024
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Турции туристический автобус, у которого отказали тормоза, врезался в дом

время публикации: 13 июля 2024 г., 11:56 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 12:30
В Турции туристический автобус, у которого отказали тормоза, врезался в дом
AP Photo/Emrah Gurel

В турецкой провинции Мугла туристический автобус, у которого отказали тормоза, врезался в припаркованный автомобиль, а затем – в стену дома, сообщает IHA.

В результате аварии два человека погибли, около 30 получили травмы разной степени тяжести, четверо пострадавших – в тяжелом состоянии.

Очевидцы сообщили о происшедшем в Центр экстренной помощи 112 и до прибытия полиции и медиков пытались оказывать помощь раненым.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 июля 2024

В Непале из-за оползня два автобуса упали в реку: 65 пропавших без вести
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 июля 2024

В Турции попал в ДТП автобус с туристами из России и Беларуси, множество пострадавших