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    Ближний Восток

    Иранские СМИ: погибли офицер ВВС КСИР и ученый, занимавшийся разработкой ракет и БПЛА

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    Иранские СМИ: погибли офицер ВВС КСИР и ученый, занимавшийся разработкой ракет и БПЛА
    Iranian Army via AP

    Иранские СМИ сообщают о гибели высокопоставленного офицера военно-воздушных сил "Корпуса стражей исламской революции" Али Камани.

    Сообщается также о гибели иранского ученого Мохаммада Абдуса, занимавшегося разработками спутников, баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

    Судя по заявлению КСИР, цитируемому агентством Tasnim, Али Камани погиб в "автомобильной аварии", когда он выполнял "задание" в городе Хомейн, к юго-западу от Тегерана. В заявлении КСИР он назван "шахидом", погибшим "защищая родину во время миссии". Характер "миссии" при этом не указывается.

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    О смерти Камани пишет и оппозиционное иранское издание Iran International, базирующееся в Лондоне.

    В то же время иранское агентство Fars сообщает, что на базе противовоздушной обороны Семнан на севере Ирана погиб ученый Мохаммад Абдус, участвовавший в спутниковой программе Исламской республики, а также занимавшийся разработкой БПЛА и баллистических ракет. Обстоятельства его гибели не разглашаются.

    4 июня сайт Iran International сообщал о смерти в результате "пищевого отравления" иранского ученого Аюба Энтезари, специалиста в области аэрокосмической техники и аэронавтики, занимавшегося разработкой БПЛА. Высказывались предположения о том, что ученый был отравлен. Аюб Энтезари окончил военно-воздушную инженерную академию имени Шахида Саттари в Тегеране. Затем он получил степень магистра и докторскую степень в области аэрокосмической техники в Технологическом университете Шарифа. По данным Iran International, он входил в число ведущих иранских специалистов по беспилотной авиатехнике.

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    Отметим, что менее чем за месяц погибли, по меньшей мере, шестеро иранцев, имевших отношение к силовым структурам и оборонным разработкам. 22 мая в Тегеране был застрелен полковник "Корпуса стражей исламской революции" Сайяд Ходайэ, недавно получивший назначение на руководящий пост в иранской программе по разработке и производству БПЛА для военных целей, он отвечал за подготовку беспилотных воздушных атак против Израиля. 6 июня "в результате падения с крыши своего дома" в тегеранском пригороде Кередж погиб полковник КСИР Али Исмаилзаде, один из командиров 840-го подразделения "Кудс", сослуживец Ходайэ. Причем командование КСИР, как пишет Iran International, пыталось скрыть факт смерти Исмаилзаде.

    Недавно сообщалось также о "производственной аварии" на одном из заводов в районе Парчин, а затем министерство обороны уведомило о гибели "инженера Эхсана Гадбейги". Еще один инженер был ранен.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 5 Июня 2022
    Гибель специалиста по БПЛА в Иране. СМИ пишут о преднамеренном отравлении
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 4 Июня 2022
    NYT: Израиль утверждает, что не причастен к гибели еще одного офицера Корпуса стражей Исламской революции
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 3 Июня 2022
    Сослуживец ликвидированного полковника КСИР погиб, упав с крыши
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