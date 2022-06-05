Гибель специалиста по БПЛА в Иране. СМИ пишут о преднамеренном отравлении

4 июня иранские СМИ сообщили, что Аюб Энтезари, видный иранский ученый в области аэрокосмической техники и аэронавтики, занимавшийся разработкой БПЛА, скончался в результате "пищевого отравления". Высказывались предположения о том, что ученый был отравлен.

5 июня сайт Iran International сообщил, что, судя по имеющимся сведениям, 35-летний Аюб Энтезари умер в результате преднамеренного отравления. Смерть ученого констатировали в больнице в Йезде, куда он поступил с симптомами сильного пищевого отравления, после того, как был приглашен на ужин.

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Iran International отмечает, что в официальном заявлении канцелярии губернатора Йезда, полученном семьей умершего, Энтезари назван "мучеником". Его дом посетили высокопоставленные иранские чиновники.

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Тем не менее, прокуратура Йезда объявила, что причиной смерти стала "болезнь". При этом Аюб Энтезари был назван "рядовым работником промышленной компании". Начато расследование в отношении одного из его родственников, который в соцсетях писал о "подозрительной смерти" Аюба.

Аюб Энтезари окончил военно-воздушную инженерную академию имени Шахида Саттари в Тегеране. Затем он получил степень магистра и докторскую степень в области аэрокосмической техники в Технологическом университете Шарифа. По данным Iran International, он был отнюдь не "рядовым" инженером и входил в число ведущих иранских специалистов по беспилотной авиатехнике.

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Отметим, что менее чем за месяц погибли четверо иранцев, имевших отношение к силовым структурам и оборонным разработкам. 22 мая в Тегеране был застрелен полковник "Корпуса стражей исламской революции" Сайяд Ходайэ, недавно получивший назначение на руководящий пост в иранской программе по разработке и производству БПЛА для военных целей, он отвечал за подготовку беспилотных воздушных атак против Израиля. 6 июня "в результате падения с крыши своего дома" в тегеранском пригороде Кередж погиб полковник КСИР Али Исмаилзаде, один из командиров 840-го подразделения "Кудс", сослуживец Ходайэ. Причем командование КСИР, как пишет Iran International, пыталось скрыть факт смерти Исмаилзаде.

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Недавно сообщалось также о "производственной аварии" на одном из заводов в районе Парчин, а затем министерство обороны уведомило о гибели "инженера Эхсана Гадбейги". Еще один инженер был ранен.