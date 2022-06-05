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    Ближний Восток

    Гибель специалиста по БПЛА в Иране. СМИ пишут о преднамеренном отравлении

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    Гибель специалиста по БПЛА в Иране. СМИ пишут о преднамеренном отравлении
    Iranian Army via AP

    4 июня иранские СМИ сообщили, что Аюб Энтезари, видный иранский ученый в области аэрокосмической техники и аэронавтики, занимавшийся разработкой БПЛА, скончался в результате "пищевого отравления". Высказывались предположения о том, что ученый был отравлен.

    5 июня сайт Iran International сообщил, что, судя по имеющимся сведениям, 35-летний Аюб Энтезари умер в результате преднамеренного отравления. Смерть ученого констатировали в больнице в Йезде, куда он поступил с симптомами сильного пищевого отравления, после того, как был приглашен на ужин.

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    Iran International отмечает, что в официальном заявлении канцелярии губернатора Йезда, полученном семьей умершего, Энтезари назван "мучеником". Его дом посетили высокопоставленные иранские чиновники.

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    Тем не менее, прокуратура Йезда объявила, что причиной смерти стала "болезнь". При этом Аюб Энтезари был назван "рядовым работником промышленной компании". Начато расследование в отношении одного из его родственников, который в соцсетях писал о "подозрительной смерти" Аюба.

    Аюб Энтезари окончил военно-воздушную инженерную академию имени Шахида Саттари в Тегеране. Затем он получил степень магистра и докторскую степень в области аэрокосмической техники в Технологическом университете Шарифа. По данным Iran International, он был отнюдь не "рядовым" инженером и входил в число ведущих иранских специалистов по беспилотной авиатехнике.

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    Отметим, что менее чем за месяц погибли четверо иранцев, имевших отношение к силовым структурам и оборонным разработкам. 22 мая в Тегеране был застрелен полковник "Корпуса стражей исламской революции" Сайяд Ходайэ, недавно получивший назначение на руководящий пост в иранской программе по разработке и производству БПЛА для военных целей, он отвечал за подготовку беспилотных воздушных атак против Израиля. 6 июня "в результате падения с крыши своего дома" в тегеранском пригороде Кередж погиб полковник КСИР Али Исмаилзаде, один из командиров 840-го подразделения "Кудс", сослуживец Ходайэ. Причем командование КСИР, как пишет Iran International, пыталось скрыть факт смерти Исмаилзаде.

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    Недавно сообщалось также о "производственной аварии" на одном из заводов в районе Парчин, а затем министерство обороны уведомило о гибели "инженера Эхсана Гадбейги". Еще один инженер был ранен.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 4 Июня 2022
    NYT: Израиль утверждает, что не причастен к гибели еще одного офицера Корпуса стражей Исламской революции
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 4 Июня 2022
    Иранские СМИ: ученый, занимавшийся разработкой БПЛА, найден мертвым
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 3 Июня 2022
    Сослуживец ликвидированного полковника КСИР погиб, упав с крыши
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 Мая 2022
    NY Times: Израиль поставил в известность США, что он стоит за ликвидацией иранского полковника
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