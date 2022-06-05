Гибель специалиста по БПЛА в Иране. СМИ пишут о преднамеренном отравлении
4 июня иранские СМИ сообщили, что Аюб Энтезари, видный иранский ученый в области аэрокосмической техники и аэронавтики, занимавшийся разработкой БПЛА, скончался в результате "пищевого отравления". Высказывались предположения о том, что ученый был отравлен.
5 июня сайт Iran International сообщил, что, судя по имеющимся сведениям, 35-летний Аюб Энтезари умер в результате преднамеренного отравления. Смерть ученого констатировали в больнице в Йезде, куда он поступил с симптомами сильного пищевого отравления, после того, как был приглашен на ужин.
Iran International отмечает, что в официальном заявлении канцелярии губернатора Йезда, полученном семьей умершего, Энтезари назван "мучеником". Его дом посетили высокопоставленные иранские чиновники.
Тем не менее, прокуратура Йезда объявила, что причиной смерти стала "болезнь". При этом Аюб Энтезари был назван "рядовым работником промышленной компании". Начато расследование в отношении одного из его родственников, который в соцсетях писал о "подозрительной смерти" Аюба.
Аюб Энтезари окончил военно-воздушную инженерную академию имени Шахида Саттари в Тегеране. Затем он получил степень магистра и докторскую степень в области аэрокосмической техники в Технологическом университете Шарифа. По данным Iran International, он был отнюдь не "рядовым" инженером и входил в число ведущих иранских специалистов по беспилотной авиатехнике.
Отметим, что менее чем за месяц погибли четверо иранцев, имевших отношение к силовым структурам и оборонным разработкам. 22 мая в Тегеране был застрелен полковник "Корпуса стражей исламской революции" Сайяд Ходайэ, недавно получивший назначение на руководящий пост в иранской программе по разработке и производству БПЛА для военных целей, он отвечал за подготовку беспилотных воздушных атак против Израиля. 6 июня "в результате падения с крыши своего дома" в тегеранском пригороде Кередж погиб полковник КСИР Али Исмаилзаде, один из командиров 840-го подразделения "Кудс", сослуживец Ходайэ. Причем командование КСИР, как пишет Iran International, пыталось скрыть факт смерти Исмаилзаде.
Недавно сообщалось также о "производственной аварии" на одном из заводов в районе Парчин, а затем министерство обороны уведомило о гибели "инженера Эхсана Гадбейги". Еще один инженер был ранен.
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