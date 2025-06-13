"Хизбалла" осудила Израиль, выразила Ирану соболезнования и отказалась атаковать

Официальный представитель шиитской террористической организации "Хизбалла" сообщил агентству Reuters, что группировка не будет инициировать нападение на Израиль в ответ на израильские удары по Ирану.

В официальном заявлении "Хизбаллы", выпущенном в пятницу, 13 июня, группировка "решительно осуждает жестокую израильскую агрессию против Исламской Республики Иран" и выражает соболезнования Ирану.

"Все усилия, предпринятые в течение последнего времени для сохранения стабильности и безопасности в регионе, сорваны вражеским правительством, и последствия этого могут привести к непредсказуемым результатам", – сказано в заявлении группировки.

"Хизбалла" также утверждает, что Иран "придерживался своего естественного право на производство мирной ядерной энергии, которая обеспечивает его народу развитие, прогресс и благосостояние" и подчеркивает, что Иран "проявлял сдержанность и не поддавался на провокации Израиля".