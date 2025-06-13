Новая волна атаки: Израиль нанес удар по штабу ПВО и аэропорту в Тебризе, а также в Ширазе

Иранские источники сообщают о новой волне атак: ВВС Израиля нанесли удар по штабу ПВО "Шекари" в Тебризе, на северо-западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан.

По сообщению иранского агентства Mehr, в районе аэропорта Тебриза прогремели несколько взрывов, над объектом поднимается черный дым. Повреждены аэропорт и железная дорога около аэропорта.

Также сообщается о взрывах в районе города Шираз.