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Ближний Восток

Президент Ливана запретил "Хизбалле" реагировать на израильскую атаку против Ирана

Ливан
Хизбалла
время публикации: 13 июня 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 12:31
Президент Ливана запретил "Хизбалле" реагировать на израильскую атаку против Ирана
AP Photo/Hassan Ammar

Президент Ливана Жозеф Аун сообщил руководству шиитской террористической организации "Хизбалла", что Ливан "осуждает нападение Израиля на Иран", однако выступает категорически против какого-либо вовлечения Ливана в этот конфликт.

Как сообщает "Аль-Хадат", глава государства ясно дал понять, что "любой, кто втянет Ливан в конфронтацию, к которой он не имеет никакого отношения, понесет полную ответственность за это".

Жозеф Аун также заявил, что нападение Израиля на иранские ядерные объекты и на руководство КСИР "направлено против международных усилий по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке".

Ближний Восток
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