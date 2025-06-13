Президент Ливана запретил "Хизбалле" реагировать на израильскую атаку против Ирана
время публикации: 13 июня 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 12:31
Президент Ливана Жозеф Аун сообщил руководству шиитской террористической организации "Хизбалла", что Ливан "осуждает нападение Израиля на Иран", однако выступает категорически против какого-либо вовлечения Ливана в этот конфликт.
Как сообщает "Аль-Хадат", глава государства ясно дал понять, что "любой, кто втянет Ливан в конфронтацию, к которой он не имеет никакого отношения, понесет полную ответственность за это".
Жозеф Аун также заявил, что нападение Израиля на иранские ядерные объекты и на руководство КСИР "направлено против международных усилий по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке".
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 июня 2025