Президент Ливана запретил "Хизбалле" реагировать на израильскую атаку против Ирана

Президент Ливана Жозеф Аун сообщил руководству шиитской террористической организации "Хизбалла", что Ливан "осуждает нападение Израиля на Иран", однако выступает категорически против какого-либо вовлечения Ливана в этот конфликт.

Как сообщает "Аль-Хадат", глава государства ясно дал понять, что "любой, кто втянет Ливан в конфронтацию, к которой он не имеет никакого отношения, понесет полную ответственность за это".

Жозеф Аун также заявил, что нападение Израиля на иранские ядерные объекты и на руководство КСИР "направлено против международных усилий по поддержанию стабильности на Ближнем Востоке".