x
13 июня 2025
|
последняя новость: 08:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июня 2025
|
13 июня 2025
|
последняя новость: 08:11
13 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Назначены и.о. начальника штаба ВС Ирана и командующего КСИР

Иран
КСИР
время публикации: 13 июня 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 07:51

Специальными указами верховного лидера Ирана Али Хаменеи, после гибели начальника штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери и командующего "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Хоссейна Салами, было объявлено о временных назначениях.

Временно исполняющим обязанности начальника генштаба ВС Ирана назначен Хабиболла Сайяри.

Временно исполняющим обязанности командующего КСИР назначен Ахмад Вахиди.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 июня 2025

В Иране опровергают сообщения о гибели начальника штаба армии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 июня 2025

Reuters: Израиль уничтожает иранское военное руководство
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2025

"Народ как лев": ВВС Израиля наносят удары по целям в Иране