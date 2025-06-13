Назначены и.о. начальника штаба ВС Ирана и командующего КСИР

Специальными указами верховного лидера Ирана Али Хаменеи, после гибели начальника штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери и командующего "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Хоссейна Салами, было объявлено о временных назначениях.

Временно исполняющим обязанности начальника генштаба ВС Ирана назначен Хабиболла Сайяри.

Временно исполняющим обязанности командующего КСИР назначен Ахмад Вахиди.