Назначены и.о. начальника штаба ВС Ирана и командующего КСИР
время публикации: 13 июня 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 07:51
Специальными указами верховного лидера Ирана Али Хаменеи, после гибели начальника штаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери и командующего "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Хоссейна Салами, было объявлено о временных назначениях.
Временно исполняющим обязанности начальника генштаба ВС Ирана назначен Хабиболла Сайяри.
Временно исполняющим обязанности командующего КСИР назначен Ахмад Вахиди.
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