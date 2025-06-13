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Ближний Восток

New York Times: Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс", убит в Иране

время публикации: 13 июня 2025 г., 19:27 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 19:46
New York Times: Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс", убит в Иране
IRNA

Издание New York Times сообщает со ссылкой на официальные источники в Иране, что Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс", убит в результате ударов ВВС ЦАХАЛа.

В октябре прошлого года в Иране распространилось множество слухов о судьбе Каани. Среди прочего говорилось, что он сотрудничал с Израилем и погиб в результате взрыва в Бейруте. Командование КСИР настаивало на том, что Каани здоров и продолжает руководить подразделением "Кудс".

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