New York Times: Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс", убит в Иране

Издание New York Times сообщает со ссылкой на официальные источники в Иране, что Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс", убит в результате ударов ВВС ЦАХАЛа.

В октябре прошлого года в Иране распространилось множество слухов о судьбе Каани. Среди прочего говорилось, что он сотрудничал с Израилем и погиб в результате взрыва в Бейруте. Командование КСИР настаивало на том, что Каани здоров и продолжает руководить подразделением "Кудс".